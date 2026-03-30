Облигации без поражения в правах

Кассационная инстанция по прецедентному для российского рынка вопросу восстановления списанных облигаций «Финанс-Авиа» утвердила механизм возврата ценных бумаг инвесторам. Право получить ценные бумаги получат все бывшие облигационеры, а не только те, кто не получал за них деньги по прежним соглашениям о новации, которые признаны ничтожными. Однако, как указывают эксперты, с учетом получения облигаций бывшими мажоритариями сохраняются риски проведения повторной реструктуризации.

Арбитражный суд Московского округа опубликовал постановление, уточняющее механизм прецедентного для российского рынка (см. “Ъ” от 8 декабря 2025 года) восстановления уже списанных облигаций «Финанс-Авиа» (дочерняя компания авиаперевозчика «Ютэйр»). Право на восстановление ценных бумаг получат все облигационеры, а не только те, кто не получал выплаты по ранее признанным ничтожными соглашениям о новациях.

В декабре 2015 года «Финанс-Авиа» разместила два выпуска облигаций по 10 млрд руб. в рамках реструктуризации долга «Ютэйр-Финанс». После допущенного в январе 2019 года дефолта по первому выпуску общее собрание владельцев облигаций (ОСВО) в июле утвердило соглашение о новации, по которому выплата почти всего долга растягивалась до 2054 года. В 2024 году соглашения о новации были признаны недействительными, однако выработать порядок восстановления облигаций удалось лишь к концу 2025 года.

Процесс восстановления облигаций был запущен в конце прошлого года на основании постановления Девятого арбитражного апелляционного суда. Тогда предполагались переводы на счета депо тех инвесторов, которые не получали выплат по соглашениям о новации. Однако процесс был приостановлен после подачи НРД кассационной жалобы. Депозитарий указывал, что процесс восстановления облигаций затронет и тех владельцев бумаг, кто не принимал участия в судебном деле, что приведет к возникновению новых прав и обязанностей, связанных с этими бумагами. Поэтому арбитражный суд выступил против сужения истцом круга лиц при подаче апелляционной жалобы, ссылаясь на нормы главы 28.2 Арбитражного процессуального кодекса (АПК).

«Поскольку иск заявлен в интересах всех владельцев облигаций, истец не вправе был самостоятельно исключать часть группы без процессуального оформления по 49-й статье АПК»,— поясняет партнер адвокатского бюро «Астериск» Федор Закабуня. В то же время групповой истец по делу Альберт Ерицян указывает, что эта мера «обусловлена необходимостью защиты инвесторов от негативного корпоративного действия мажоритариев ввиду возможности применения ими аналогичной схемы голосования о реструктуризации долга с учетом ранее выявленных ошибок».

Участники долгового рынка позитивно отреагировали на решение кассационной инстанции, но указали, что остаются и практические вопросы реализации механизма.

В постановлении суда указывается, что «взаиморасчеты с получившими выплаты лицами возможны во внесудебном порядке или в рамках отдельного дела». Ранее часть инвесторов уже получила выплаты по соглашениям о новации (позже признанным ничтожными), «у эмитента возникает право требовать зачета уже произведенных выплат в счет восстановленных обязательств», что приведет к новой «волне споров о размере и порядке зачета», указывает руководитель направления «Судебная защита» Ассоциации владельцев облигаций Константин Горбунов.

При этом арбитражный суд постановил исключить абзац постановления апелляционной инстанции, по которому восстановленные бумаги должны быть «переведены на счета депо владельцев», оставив лишь пункт, по которому бумаги должны быть переведены из раздела «погашенные ценные бумаги» в раздел «изъятые из обращения ценные бумаги».

Как отмечает господин Закабуня, этот раздел «не содержит привязки к конкретным счетам депо конечных владельцев». Поэтому эксперты не исключают, что восстановление облигаций бывшим мажоритариям может привести к попытке повторного погашения облигаций через новые соглашения о новации.

«Получив обратно те же объемы облигаций, аффилированные с эмитентом структуры могут инициировать новое собрание и вновь проголосовать за реструктуризацию»,— указывает Федор Закабуня. Риск повторения злоупотреблений «представляется минимальным», так как «суды трех инстанций, а также Верховный суд детально констатировали злонамеренность реструктуризации», возражает Константин Горбунов. «Сейчас препятствием для эмитента могут служить только риски нарваться на новый иск миноритариев, которые сочтут такое погашение незаконным»,— указывает юрист Forward Legal Олесь Груздев.

По мнению экспертов, для защиты инвесторов необходима более активная роль представителей владельцев облигаций, которые обязаны выявлять нарушения прав инвесторов и обращаться в суд от их имени.

Как считает Федор Закабуня, необходимы и законодательные изменения в виде повышения порога голосования на собрании облигационеров с 75% до 90% при принятии решений, ухудшающих положение инвесторов, а также расширение перечня лиц, лишенных права голоса на ОСВО, за счет аффилированных с эмитентом структур.

В НРД не ответили на запрос “Ъ”, однако на сайте депозитария были размещены документы судов о восстановлении прав владельцев на данные ценные бумаги. К моменту сдачи материала в «Ютэйр» не ответили на запрос “Ъ”.

Андрей Ковалев