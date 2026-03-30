Гендиректор Air Canada подал в отставку из-за неправильных соболезнований

Авиакомпания Air Canada уведомила о предстоящей отставке своего генерального директора Майкла Руссо. Как сообщает агентство Bloomberg, отставку спровоцировало заявление господина Руссо после катастрофы самолета авиакомпании в Нью-Йорке. Ее гендиректор компании прокомментировал только по-английски.

Инцидент случился 22 марта. Прибывший из Монреаля Bombardier CRJ-900 тогда столкнулся с пожарной машиной аэропорта. В результате погибли оба пилота, пострадали 13 человек из находившихся на борту 76.

Господин Руссо записал видеообращение, в котором выразил «глубочайшую скорбь» по поводу происшедшего. Но в своем выступлении употребил лишь два французских слова — bonjour в начале и merci в конце. Это вызвало фурор во франкоязычной провинции Канады — Квебеке. Депутаты местного парламента единогласно призвали к его отставке.

Формально генеральный директор не нарушил никаких законов. Air Canada обязана предоставлять свои услуги, используя оба языка, но выражение соболезнований в список услуг не входит. Однако штаб-квартира компании находится в Квебеке. Уроженцем провинции был и один из погибших пилотов.

Наблюдатели вспоминают, что в 2021 году, вскоре после назначения на пост, господин Руссо выступил перед деловыми кругами Монреаля по-английски, а после с гордостью отмечал, что ему удается даже в Монреале говорить только по-английски.

Господин Руссо покинет свой пост в конце третьего квартала текущего года.

Николай Зубов