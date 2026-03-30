Решение ВС Бурятии о дополнительных ассигнованиях на медицину оставлено в силе

Восьмой кассационной суд общей юрисдикции оставил в силе решение Верховного суда Бурятии, которое обязывает правительство республики предусмотреть в бюджете дополнительно 1 млрд руб. на финансирование программы оказания бесплатной медицинской помощи. Это решение ВС принял ранее по иску заместителя прокурора республики. Как отмечается в сообщении суда, установлено, что в республике нарушаются права жителей на гарантированный объем бесплатной медицинской помощи.

Программа государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2025 год и на плановый период 2026–2027 годов была утверждена правительством Бурятии в январе 2025 года. Суд пришел к выводу, что правительство занизило нормативы оказания бесплатной медицинской помощи на территории Бурятии, тем самым потребность жителей в данной сфере «осталась не подкреплена должным финансированием», а образовавшийся дефицит финансирования составил более 1 млрд руб.

Кроме того, отклоняя доводы кассационной жалобы, кассационный суд указал, что реализация прав граждан на гарантированный объем бесплатной медицинской помощи не может зависеть от наличия средств в бюджете субъекта Российской Федерации.

Проект бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) на 2026 год был принят Народным хуралом (парламентом) Бурятии в ноябре 2025 года в объеме 32,4 млрд руб. Предусмотренные региональной программой оказания бесплатной медпомощи подушевые объемы финансирования составляют в 2026 году около 42 тыс. руб. за счет регионального бюджета и ТФОМС (без учета федеральных средств).

