Новый судья закрыл процесс по делу главного кадровика Минобороны

Как стало известно «Ъ», 235-й гарнизонный суд закрыл процесс по делу бывшего начальника управления кадров Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки от краснодарского предпринимателя Левы Мартиросяна. Решение было принято по ходатайству прокуратуры в связи с наличием в деле некой секретной информации.

Судья Артем Карпов просьбу обвинения удовлетворил. Он также отклонил ходатайство о допуске в процесс в качестве защитника имеющего юридическое образование сына подсудимого Левы Мартиросяна Гора Мартиросяна, которого ранее допустил в процесс другой судья.

Процесс по делу генерала Кузнецова и бизнесмена Левы Мартиросяна заново стартовал 30 марта заново. Гособвинитель Екатерина Фролова вновь озвучила фабулу обвинения, а подсудимые высказали отношение к нему. В первый раз процесс по делу под председательством судьи Андрея Толкаченко стартовал в открытом режиме 11 марта, однако уже на втором заседании сторонам сообщили, что судья госпитализирован и дело передали другому судье.

Именно судья Артем Карпов 13 мая 2024 года санкционировал арест генерала Кузнецова. Последнему вменяют получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а Мартиросяну - ее дачу (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Речь в деле идет о событиях 2020–2022 годов, когда предприниматель купил и оформил на жену генерала земельный участок в Краснодаре и построил на нем дом за более чем 80 млн руб. В ответ, как считает следствие, генерал помог господину Мартиросяну заключить с его ИП контракты на оказание гостиничных услуг с Краснодарским высшим военным училищем имени генерала армии С. М. Штеменко. Свою вину фигуранты отрицают. Господин Кузнецов настаивает, что платил бизнесмену за строительство. Также от отрицает лоббирование интересов бизнесмена при заключении госконтрактов.

