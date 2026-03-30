В Новокуйбышевске с УК взыскали более 600 тысяч рублей за залив квартиры

Новокуйбышевский городской суд частично удовлетворил требования по иску к управляющей компании о возмещении ущерба, причиненного в результате залива квартиры. Об этом сообщает пресс-служба Самарского областного суда.

С управляющей организации в пользу истца взысканы 515,9 тыс. руб. в счет причиненного ущерба, 10 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда, 50 тыс. руб. — штраф и 41,4 тыс. руб. — расходы, понесенные истцом в связи с оплатой досудебной оценки.

Суд установил, что в апреле 2023 года произошло затопление жилого помещения. Причиной явился прорыв трубопровода ХВС, за обслуживание которого несет ответственность управляющая компания. В результате собственнику квартиры причинен материальный ущерб имуществу. Согласно заключению специализированной организации ущерб оценен в размере 513,7 тыс. руб.

Пострадавший обращался к управляющей компании с претензией добровольно возместить ущерб, но организация требования не удовлетворила.

Во время судебного процесса УК не согласилась со стоимостью причиненного ущерба, поэтому была назначена судебная экспертиза. По ее результатам собственник квартиры уточнил исковые требования.

Суд пришел к выводу, что ущерб причинен в результате неисправности общедомового имущества, то есть в связи с ненадлежащим исполнением управляющей компанией своих обязанностей. Отношения между собственником жилого помещения и управляющей организацией являются отношениями между потребителем и исполнителем. Соответственно в пользу собственника помещения подлежит взысканию штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя, а также компенсация морального вреда.

Руфия Кутляева