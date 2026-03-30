Bloomberg: США обдумывают передачу Саудовской Аравии технологий обогащения урана

Администрация президента США Дональда Трампа оценивает возможность передачи Саудовской Аравии технологий обогащения урана. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на документацию.

В прошлом месяце Белый дом направил в Конгресс трехстраничный отчет, в котором аргументировал необходимость передачи Эр-Рияду ядерных технологий, включая потенциальное сотрудничество в области обогащения урана и переработки плутония. В документе, с которым ознакомился Bloomberg, указано, что такая сделка будет способствовать интересам безопасности США и обеспечит Вашингтону большую прозрачность в отношении программы королевства.

Отвечая на вопросы о сделке с Саудовской Аравией во время выступления на Капитолийском холме в среду, Томас ДиНанно, помощник госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности, сообщил законодателям, что не может обсуждать детали, так как соглашение еще не подписано. На вопрос о том, предпринимает ли правительство достаточные шаги, чтобы гарантировать, что королевство не создаст ядерную бомбу, ДиНанно ответил, что администрация будет «обеспокоена любой программой создания ядерного оружия» вне рамок режима нераспространения.

Несмотря на то, что США хотят поделиться с Саудовской Аравией ядерными технологиями, причина идущей сейчас военной операции США и Израиля стала ядерная программа Ирана и его деятельность по обогащению урана. В Вашингтоне опасаются, что Иран вскоре создаст ядерное оружие. Тегеран утверждает, что соблюдает обязательства в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и занимается обогащением урана в рамках, дозволенных международным правом.

