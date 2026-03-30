Премии пропали на борьбе с пожаром

В Алтайском крае рассмотрели уголовное дело о растрате свыше 700 млн руб. в специальном управлении федеральной противопожарной службы МЧС России. Бюджетные средства, по версии следствия, расхищались под видом выплаты сотрудникам материальной помощи, премий и надбавок. Экс-начальника спецуправления Виктора Великодного, которому неоднократно отказывали в отправке на СВО, приговорили к 11 годам колонии. В 2024 году прокуратура добилась изъятия активов Виктора Великодного и его родных, среди которых 34 объекта недвижимости, семь автомобилей премиум-класса.

Фото: Прокуратура Алтайского края

В городском суде Бийска сегодня завершилось рассмотрение дела о масштабных хищениях в ФГКУ «Специальное управление федеральной противопожарной службы №36 МЧС России». Экс-руководителя учреждения Виктора Великодного признали виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере) и приговорили к 11 годам колонии общего режима и штрафу в размере 1 млн руб., рассказала «Ъ-Сибирь» официальный представитель прокуратуры Алтайского края Мария Антошкина.

Кроме того, его лишили звания полковника внутренней службы и госнаграды «Ордена Почета».

Бывшему главному бухгалтеру учреждения Ольге Карповой присудили четыре года заключения и штраф 800 тыс. руб. Еще шесть экс-сотрудников спецуправления получили от 2 лет до 3 лет 9 месяцев лишения свободы, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. Согласно картотеке горсуда, уголовное преследование в отношении еще двух обвиняемых было прекращено в 2025 году: у Татьяны Великодной истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности, Михаил Костенко заключил контракт с Минобороны. Признали ли фигуранты расследования вину, не сообщается.

Многомиллионные хищения в спецуправлении МЧС выявили сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю. По материалам дела, с 2013-го по 2019 год Виктор Великодный и его подчиненные при отсутствии оснований получали денежные средства, начисленные в качестве дополнительной материальной помощи, а также надбавки и премии за спортивные разряды, которых у них не имелось. Также, говорится в деле, начальник спецуправления фиктивно оформил на работу в учреждение знакомого, которому незаконно выплачивалась зарплата. Суммарный ущерб, по подсчетам следствия, составил свыше 700 млн руб.

Пока шло расследование, прокуратура провела проверку соответствия доходов экс-начальника спецуправления МЧС и членов его семьи их расходам.

В материалах проверки указывается, что Виктор Великодный являлся владельцем 34 объектов недвижимости (среди них жилые и нежилые помещения в Сочи, ТЦ «София» в Белокурихе, крытый рынок в Барнауле), семи премиальных автомобилей и бенефициаром трех фирм.

«С целью сокрытия реального имущественного положения и ухода от необходимости декларирования источников дохода имущество Великодным приобреталось и регистрировалось на иных лиц, в качестве которых выступали супруга и дочь, доверенные лица и подконтрольные организации, после чего приобретенные объекты недвижимости использовались Великодным для ведения предпринимательской деятельности», — указывалось в антикоррупционном иске Генпрокуратуры, поступившем в суд.

Весной 2024 года предъявленный Генпрокуратурой России иск к Виктору Великодному на сумму более 409 млн руб. был удовлетворен, все приобретенное им на неподтвержденные доходы имущество перешло в доход государства.

В ходе следствия и судебного разбирательства Виктор Великодный, находившийся с февраля 2023 года под стражей, предпринял несколько неудачных попыток отправиться на СВО. Однако по решению совместной комиссии военного комиссариата Алтайского края и барнаульского пункта отбора на военную службу по контракту ему было отказано в его подписании. В жалобах обвиняемый указывал, что «был лишен права на участие в СВО для искупления вины», но все они остались без удовлетворения.

Константин Воронов