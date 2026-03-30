Рособрнадзор объявил предостережения семи вузам

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) объявила предостережения семи вузам о недопустимости нарушений обязательных требований. Как сообщили в пресс-службе ведомства в мессенджере Max, учебным заведениям предложено принять меры для соблюдения установленных норм.

В список вошли Институт управления, Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики, Российский университет кооперации, Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов, Уральский государственный лесотехнический университет и Кубанский государственный медицинский университет.

Ранее Рособрнадзор предупреждал о нарушениях еще три высших учебных заведения — Башкирский государственный педагогический университет имени М. Акмуллы, Новосибирский национальный исследовательский государственный университет и Московский городской университет управления Правительства Москвы имени Ю. М. Лужкова. Кроме того, ведомство объявило запрет на прием абитуриентов в Кисловодский гуманитарно-технический институт из-за неисполнения предписаний.