В Ижевске 15-летний подросток выстрелил из сигнальной ракетницы в незнакомца

В Ижевске заключили под стражу 15-летнего подростка, выстрелившего в незнакомца из сигнальной ракетницы. Об этом сообщает СУ СКР по Удмуртии.

Следствие считает, что это произошло 24 марта на одном из рынков в Индустриальном районе города. 30-летний потерпевший получил телесные повреждения. Подростка задержали сотрудники Центра противодействия экстремизму МВД.

О мотивах подростка не сообщается. СКР завел на него уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК, до семи лет лишения свободы). Суд отправил несовершеннолетнего в СИЗО.