«Страхование рисков от атак БПЛА зависит от условий конкретного договора»

В Таганроге в результате беспилотной атаки в ночь на 30 марта частично разрушены и повреждены 12 многоквартирных и 27 частных домов, а также десять машин местных жителей. Кроме того, серьезные повреждения получили три промышленных предприятия. Подобные происшествия обычно приводят к росту интереса страхования имущества. При этом действующее страховое и гражданское законодательство не предусматривает специальных норм, которые бы напрямую регулировали страхование таких рисков, что приводит к неоднозначной практике их урегулирования, рассказала «Ъ-Ростов» адвокат РОКА «Лежнин и партнеры» Ирина Ким.



«На сегодняшний день риск повреждения или утраты имущества вследствие воздействия БПЛА не выделен в самостоятельный вид страхования. В практике он обычно включается в рамки традиционного имущественного страхования.

Наиболее распространенными являются включение риска в состав стандартного покрытия как частного случая «падения летательных аппаратов» либо «противоправных действий третьих лиц», подключение риска в качестве дополнительной опции, формирование отдельных страховых продуктов. Таким образом, ключевое значение имеет не наименование страхового продукта, а конкретные условия договора страхования.

Основным критерием для принятия решения о выплате страхового возмещения служат условия договора, касающиеся исключений из страхового покрытия. Среди наиболее значимых исключений выделяются военные действия и связанные с ними обстоятельства, террористические акты и диверсии. При квалификации происшествия по указанным основаниям компании, как правило, отказывают в выплате страховки. По этой причине анализ условий договора страхования до его заключения имеет принципиальное значение.

Процедура заключения договора страхования имущества от рисков, связанных с БПЛА, не отличается от стандартной: требуется подтверждение прав на имущество, его описание, в некоторых случаях — проведение осмотра и фотофиксации.

При наступлении страхового случая важно правильно задокументировать все обстоятельства произошедшего. К необходимым документам относятся акты, выданные уполномоченными органами, подтверждение факта повреждения вследствие воздействия БПЛА, а также фотографии и видеозаписи. Если не предоставить соответствующие доказательства, как правило, страховая компания откажет в выплате.

Страховые компании чаще всего отказывают в выплатах по причинам, связанным с военными действиями, террористическими актами или диверсией, если такие риски не были предусмотрены полисом. Также основанием для отказа может служить недостаток доказательств, подтверждающих факт ущерба, или отсутствие прямого указания на риск в договоре.

В случае отказа необходимо получить мотивированный письменный отказ, провести независимую экспертизу ущерба, правовой анализ условий договора страхования, направить досудебную претензию, обратиться в суд. Если спор оформлен должным образом и подкреплен необходимыми документами, шансы на то, что требования страхователя будут удовлетворены, высоки.

Современная практика страхования рисков, связанных с БПЛА, не имеет единого подхода и зависит от условий конкретного договора. Кроме страхования, в России действует система возмещения ущерба, нанесенного имуществу при инцидентах с беспилотниками. Граждане могут получить компенсацию за утрату имущества первой необходимости: за частичное повреждение выплачивается 78,3 тыс. руб. на человека, а за полное уничтожение — 156,7 тыс. руб.

Компенсации, как правило, оказываются недостаточными из-за фиксированного размера, который не соответствует реальному ущербу. Таким образом, государственные меры поддержки следует рассматривать как дополнительную, но не основную форму защиты имущества.

Из-за недостаточной государственной поддержки страхование становится основным механизмом защиты прав собственников недвижимости. Однако это возможно только при условии тщательного определения потенциальных рисков и исключений»