Госсовет Удмуртии выберет новых членов ОП УР после ухода Шумихина и Шиляева

Госсовет Удмуртии запустил процедуру утверждения новых членов Общественной палаты после выхода из ее состава Максима Шумихина и Евгения Шиляева. Первый был утвержден на пост уполномоченного по правам человека в регионе, второй – назначен на должность начальника управления по молодежной политике администрации Ижевска.

Предложения кандидатов от общероссийских и региональных общественных объединений будут рассматриваться с 30 марта по 8 апреля включительно.

Напомним, Госсовет Удмуртии утвердил Максима Шумихина на должность омбудсмена в середине марта. До этого он руководил филиалом фонда «Защитники Отечества». В это же время директор молодежного центра «ПерспективаПро» Евгений Шиляев возглавил новообразованное управление по молодежной политике администрации столицы Удмуртии.