Объем медицинского туризма в Кировской области вырос до 1,9 млрд руб. в 2025 году

По итогам года иногородним гражданам была оказана платная медицинская помощь на сумму 1,9 млрд рублей, что на 12% больше, чем в 2022 году. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе губернатора Кировской области Александра Соколова.

Объем медицинского туризма в Кировской области вырос до 1,9 млрд рублей в 2025 году

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Объем медицинского туризма в Кировской области вырос до 1,9 млрд рублей в 2025 году

Основные направления медицинского туризма в регионе — травматология и ортопедия, кардио- и нейрохирургия, а также онкология. Полученные средства направлены на развитие областных медицинских организаций. Для пациентов помощь остается бесплатной — она оказывается по полису ОМС.

В свою очередь, жителям Кировской области медицинская помощь в других регионах была оказана всего на 535 млн рублей, что на 11% меньше, чем в 2022 году.

За этот же период в регионе снизилась на 9% смертность от болезней системы кровообращения (с 755,7 до 687,0 на 100 тыс. населения), показатель одногодичной летальности от злокачественных новообразований сократился на 13% (с 24,6 до 21,3), а пятилетняя выживаемость увеличилась на 20% (с 52,6% до 63,2%).

Влас Северин