Суд в Ростове вынес приговор севастопольцу за призывы к терактам

Южный окружной военный суд (Ростов-на-Дону) вынес приговор жителю Севастополя Сергею Тубольцу, обвиняемому по ч. 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма). Мужчину приговорили к 5,5 годам колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Согласно материалам дела, в сентябре 2024 года, в феврале и мае 2025-го осужденный опубликовал в интернете текстовые сообщения, «содержащие совокупность лингвистических и психологических признаков оправдания террористических действий», а также призывал к ударам по территории России.

Решение суда пока не вступило в законную силу. Стороны могут обжаловать приговор в Апелляционном военном суде.

