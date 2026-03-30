В Башкирии с тарифов «Вторсервиса» исключили расходы на 1,8 млн рублей

Башкирская природоохранная прокуратура в суде добилась признания недействительным предельного тарифа на обработку твердых коммунальных отходов, установленного для услуг ООО «Вторсервис» в Иглинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Проверка надзорного ведомства установила, что компания незаконно включила некоторые расходы в свой предельный тариф. Например, в обоснование предельной стоимости услуг вошли затраты на закупку материалов, оплату услуг, зарплату, а также на внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду на общую сумму более 1,8 млн руб. В июне прошлого года госкомтариф Башкирии установил, что, например, в первое полугодие 2026 года предельный тариф на обработку ТКО компанией «Вторсервис» должен составить 1131 руб. за тонну, а во второе полугодие — около 1750 руб. за тонну.

По иску прокурора, Верховный суд Башкирии обязал государственный комитет Башкирии по тарифам принять новый акт о предельных тарифах «Вторсервиса». Решение поддержала коллегия Шестого кассационного суда общей юрисдикции. Новым документом, принятым в декабре в исполнение судебного решения, действие тарифа в 1131 руб. продлено до конца сентября, а с начала октября 2026-го до конца июня следующего года он составит менее 1006 руб. за тонну. Также значительно снижены тарифы на последующие периоды до конца 2028 года.

ООО «Вторсервис» зарегистрировано в 2018 году в Стерлитамаке, специализируется на переработке отходов. Совладельцами компании являются Татьяна Анчутина и Ильшат Ахмадуллин. Компания перерабатывает от 22 тыс. до 27,4 тыс. тонн мусора в год. По данным Федеральной налоговой службы, в прошлом году выручка компании составила 33,8 млн руб., чистая прибыль — 2,9 млн руб.

