В Казани машинисту дали два года из-за столкновения поезда с грузовиком

Московский районный суд Казани назначил 45-летнему машинисту наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Он столкнулся с грузовиком, в результате чего погиб человек, сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Фото: пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры

Инцидент произошел в ноябре 2021 года. Машинист тепловоза при маневре по подаче вагонов-цистерн не остановился перед переездом с неисправным светофором, и поезд столкнулся с грузовым автомобилем.

Составитель поездов погиб, водитель грузовика пострадал. Ущерб от повреждения вагонов и автомобиля превысил 12 млн руб.

Суд признал машиниста виновным по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

