В Казани машинисту дали два года из-за столкновения поезда с грузовиком
Московский районный суд Казани назначил 45-летнему машинисту наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Он столкнулся с грузовиком, в результате чего погиб человек, сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.
Фото: пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры
Инцидент произошел в ноябре 2021 года. Машинист тепловоза при маневре по подаче вагонов-цистерн не остановился перед переездом с неисправным светофором, и поезд столкнулся с грузовым автомобилем.
Составитель поездов погиб, водитель грузовика пострадал. Ущерб от повреждения вагонов и автомобиля превысил 12 млн руб.
Суд признал машиниста виновным по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).