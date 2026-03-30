Сарапульский завод растительного масла в 2026 году увеличит поставки в Китай

Сарапульский завод растительного масла (СРЗМ) в 2026 году намерен отправить в Китай 10 тыс. т. нерафинированного рапсового масла, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу города Виктора Шестакова.

В 2025 году предприятие экспортировало в Китай 7 тыс. тонн нерафинированного рапсового масла, что на 2 тыс. тонн больше объемов 2024 года.

Выручка предприятия за 2025 год выросла в 1,8 раза, достигнув 1 млрд рублей. Было произведено 20 тыс. тонн продукции, из которой 13 тыс. тонн рапсового жмыха реализовано внутри России, остальное экспортировано в Китай.

ООО «Сарапульский ЗРМ» зарегистрирован в ноябре 2018 года, а запущен в конце апреля 2022 года. Предприятие обладает статусом резидента территории опережающего развития (ТОР) «Сарапул». Согласно порталу компании «Чекко», гендиректор предприятия Дмитрий Головизнин. 78% Доли СЗРМ принадлежит Андрею Гейко, руководителю корпорации «Хлебница».