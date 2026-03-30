В Таиланде ввели тесты на трезвость для покупки алкоголя

В Таиланде с 28 марта вступили в силу новые правила продажи алкоголя в магазинах и барах. Покупателям нужно будет пройти проверку на опьянение. Соответствующий документ (.pdf) Департамента по контролю заболеваний Минздрава Таиланда опубликован в Royal Government Gazette.

Для желающих купить алкоголь ввели три теста:

коснуться кончика носа с закрытыми глазами (промах более чем на 1 см будет свидетельствовать об опьянении);

пройти десять шагов по прямой, развернуться и повторить путь (признаком опьянения будет, если покупатель выйдет за черту, остановится или использует руки для поддержания равновесия);

постоять 30 сек на одной ноге, подняв вторую не ниже чем на 15 см от пола (тест провален, если покупатель совершит минимум две ошибки: опустит ногу раньше времени, использует руки, потеряет равновесие, встанет на цыпочки).

В декабре 2025 года в Таиланде отменили запрет на продажу алкогольных напитков в обеденное время, действовавший более полувека. Правительство разрешило реализацию алкоголя с 14:00 до 17:00. По оценкам ресторанного бизнеса, благодаря смягчению правил доходы заведений могут вырасти минимум на 20%.