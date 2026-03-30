С Белорецкого комбината взыскали 400 тысяч рублей за травму экс-работника

Белорецкий межрайонный суд частично удовлетворил иск бывшего работника АО «Белорецкий металлургический комбинат» о взыскании компенсации морального вреда, обязав компанию выплатить экс-сотруднику 400 тыс. руб. за травму глаза, полученную на производстве. Истец просил взыскать 500 тыс. руб.

Заявитель указал в своем иске, что с 2006 по 2025 год работал на комбинате калильщиком, волочильщиком проволоки. В мае 2011 года во время смены ударом конца проволоки он получил производственную травму правого глаза. Зрение на пострадавшем глазу практически было потеряно.

Суд установил, что профессиональная трудоспособность пострадавшего составила 10%, он получил тяжелую производственную травму и испытал физические и нравственные страдания.

Белорецкий металлургический комбинат является одним из основных производителей метизов в России. В 2024 году чистая прибыль БМК составила 973,2 млн руб. при выручке 31,9 млрд руб.

Майя Иванова