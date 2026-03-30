Путин призвал переселять жителей Архангельской области из бараков

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости ускорить решение проблемы ветхого жилья в Архангельской области и подчеркнул, что «надо людей вытаскивать из бараков». Заявление прозвучало на встрече в Кремле с губернатором региона Александром Цыбульским.

Фото: пресс-служба президента РФ Александр Цыбульский и Владимир Путин

Господин Цыбульский назвал расселение аварийного фонда приоритетной задачей. За пять лет, по его словам, в регионе расселили 115 аварийных домов, новое жилье получили более 28 тыс. человек.

В Архангельской области объем аварийного жилья достигает 1,5 млн кв. м. Программы расселения финансируются за счет регионального бюджета и Фонда развития территорий: в 2025–2028 годах их доли составят 40,85% и 59,15%, или 15,6 млрд и 22,6 млрд руб. соответственно.

Подробнее — в материале «Ъ» «Авария обновляет метр».