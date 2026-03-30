Перед судом предстанет житель Оренбурга за незаконный оборот 500 бутылок контрафактного алкоголя

В суд направлено уголовное дело в отношении жителя Оренбурга, обвиняемого по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, перевозка и хранение в целях сбыта алкогольной продукции без маркировки в крупном размере, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в случае, если такая маркировка обязательна). Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

По версии следствия, в прошлом году обвиняемый приобрел, перевез на своем автомобиле и хранил в гараже свыше 500 бутылок контрафактного алкоголя. Он планировал в дальнейшем сбыть алкоголь, стоимость которого превышает 150 тыс. руб. Алкогольная продукция изъята, мужчина задержан.

На автомобиль стоимостью более 450 тыс. руб. наложен арест с целью решения вопроса о его конфискации.

Руфия Кутляева