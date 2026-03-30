Федеральный девелопер «Апри» планирует построить в Ростове-на-Дону два крупных ЖК

Федеральный девелопер «Апри» планируется построить в центре и на левом берегу Ростова-на-Дону два крупных ЖК. Об этом сообщил портал «ДомостройДон.ру».

Суммарная площадь проектов составит 140 тыс. кв.м. Речь идет о ЖК премиум и комфорт+ классов. По информации застройщика, это будет полноценное комплексное развитие территорий с развитой внутренней инфраструктурой.

Ростовская область стала одной из двух новых точек роста для челябинской «Апри», наряду со Ставропольем. Компания планирует выход на эти рынки в партнерстве с локальной строительной компанией, где 40% будет принадлежать местному застройщику.

