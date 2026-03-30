Eli Lilly будет использовать ИИ стартапа Insilico при разработке лекарств

Американский биотехнологический стартап Insilico Medicine подписал соглашение с фармацевтической корпорацией Eli Lilly о партнерстве в разработке лекарств с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Общая сумма сделки составляет $2,75 млрд. Insilico, разработчик ИИ-инструмента Pharma AI для помощи в создании лекарств, сразу получит $115 млн, а дальнейшие выплаты будут зависеть от конкретных разработок, их успешности и т. д.

В соответствии с соглашением Eli Lilly получит эксклюзивную лицензию на разработку, производство и продажу некоторых препаратов, созданных Insilico. В заявлении не говорится, что это за лекарства, но, по данным источников Financial Times, в частности, речь идет о препаратах GLP-1 для лечения диабета и снижения веса.

Кроме того, компании расширят сотрудничество в исследовательской сфере и разработке новых лекарств. Eli Lilly и Insilico развивают совместные проекты уже с 2023 года.

Insilico Medicine был создан в 2014 году. По словам основателя Insilico Алекса Жаворонкова, стартап уже разработал с помощью генеративного ИИ как минимум 28 препаратов для лечения разных болезней. Компания проводит значительную часть своих разработок в Китае, ее акции торгуются на Гонконгской бирже.

