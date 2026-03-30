Путин и Вучич обсудили стратегическое партнерство России и Сербии

Президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич в телефонном разговоре обсудили стратегическое партнерство стран, в том числе в сфере энергетики, нефтегазовой и атомной отраслей. Как сообщил Кремль, разговор состоялся по инициативе сербской стороны.

Президент Сербии Александр Вучич (слева) и президент РФ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент Сербии Александр Вучич (слева) и президент РФ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Александр Вучич выразил благодарность за продолжение стабильных поставок российского газа, столь важных для поддержания энергобезопасности страны»,— говорится в заявлении Кремля. Лидеры также обсудили ситуацию вокруг Украины и масштабную эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.

«Президент Сербии поделился оценками обстановки на Балканах. С обеих сторон подчеркнуто принципиальное значение резолюции 1244 СБ ООН для урегулирования проблемы Косово, а также необходимость обеспечения прав Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины в соответствии с Дейтонскими соглашениями»,— отмечается в сообщении.

Александр Вучич после телефонного разговора с российским лидером заявил, что договорился о продлении контракта на поставки газа из России на три месяца (договор изначально действовал до 31 марта). По его словам, обсуждалось также сотрудничество стран в фармакологии и участие россиян в сербских проектах.

Лусине Баласян