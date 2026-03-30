Продлен арест экс-директору компании «Сибирь» по делу о мошенничестве

Октябрьский райсуд Новосибирска продлил срок содержания под домашним арестом до 28 апреля экс-директору ООО «Сибирь» Сергею Сагадаеву. Ему вменяют мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы), сообщают суды общей юрисдикции региона.

Согласно версии следствия, фигурант дела, будучи директором организации, заключил договор поставки трубы для строительства ливневого коллектора. При этом контракт был подписан по завышенной цене. Ущерб областному бюджету, установили правоохранители, составил более 59 млн руб.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Сибирь» зарегистрировано в Новосибирске в 2019 году. Основной вид деятельности — оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. Сергей Сагадаев занимал пост директора до октября 2023 года.

Александра Стрелкова