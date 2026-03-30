Запрет на вылов мойвы в Баренцевом море отразился на волгоградском общепите

В волгоградском общепите наблюдается дефицит мойвы. На это обратил внимание председатель правления РОО «Волгоградская областная ассоциация кулинаров», бизнесмен Алексей Зверев.

Господин Зверев на своей странице во «Вконтакте» отметил, что в кафе-кулинарии «Конфетки Бараночки» исчезла из продажи жареная мойва. Причиной тому стали ограничения на промысел в атлантической зоне для сохранения его популяции. Меры продлеваются уже второй год.

Основной объем вылова рыбы в российской части Баренцева моря традиционно приходился на мойву, однако в 2025–2026 годах Российско-норвежская комиссия по рыболовству ввела запрет на промысел из-за истощения популяции.

Ранее 1 кг мойвы супермаркеты продавали за 200–280 руб., но сейчас цена возросла до 469–550 руб., сообщила «Волгоградская правда». По данным «АиФ», местный общепит начал предлагать потребителям альтернативу — корюшку.

Нина Шевченко