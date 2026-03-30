Контрабандисты угнали с калужской таможни грузовики с санкционными продуктами

Сотрудники ФСБ задержали контрабандистов, которые незаконно ввозили в Россию подсанкционные продукты и совершили угон грузовиков с нелегальными товарами после их задержания на таможне.

По данным следствия, нарушители неоднократно ввозили в Россию запрещенные товары. Недавно сотрудники таможенной службы задержали грузовики с продукцией на сумму более 3 млн руб. Большегрузы поместили на хранение, однако через какое-то время контрабандисты проникли на территорию ФТС и угнали автотранспорт, протаранив ограждение таможни. Преступников задержали в результате совместной операции с ГИБДД, отметили в пресс-службе УФСБ по региону.

Возбуждено уголовное дело о грабеже (ч. 3 ст. 161 УК). Грузовики с нелегальным товаром вернули в зону таможенного контроля