Зеленский: Украина готова к перемирию на Пасху

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к прекращению огня на пасхальные праздники. Об этом сообщает агентство «РБК-Украина».

«Мы поддерживали любые форматы окончания войны, вы это знаете, но когда ты не теряешь достоинство и независимость нашего государства, и прекращение огня, любые форматы, как мы уже сегодня говорили, и полное, и энергетическое, и мы готовы к прекращению огня на Пасхальные праздники»,— цитирует агентство украинского лидера.

Год назад президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Украина последовала примеру России. На следующий день после объявления режима тишины Минобороны РФ заявило о его нарушении украинской стороной.

Анастасия Домбицкая