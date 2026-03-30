Филиал «Т Плюс» привлекли к ответственности за сброс сточных вод в Ижевске

Сотрудника удмуртского филиала «Т Плюс» привлекли к ответственности по административным делам о сбросе сточных вод в реку Карлутку. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска со ссылкой на прокуратуру Индустриального района города.

«Филиал осуществлял сброс сточных вод в реку Карлутка и уничтожил плодородный слой почвы на земельном участке в результате сброса большого количества жидкости из трубы, присоединенной к теплосети. <...> Установлено уничтожение плодородного слоя почвы на земельном участке общей площадью 131,34 кв. м»,— говорится в сообщении.

Прокурор возбудил два дела — о самовольном занятии водных объектов (ст. 7.6 КоАП) и невыполнение обязательных мероприятий по улучшению и охране почв (ст. 8.7 КоАП). Должностное лицо филиала оштрафовано на 60 тыс. руб.