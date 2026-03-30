Ровно сто лет назад, 30 марта 1926 года, родился Ингвар Кампрад, основатель империи IKEA, человек, о котором сложено немало легенд, одна из которых такая. Якобы в 1956 году некто Гиллис Лундрен, столяр из сельской Швеции, сделал стол и должен был сам доставить его клиенту. Однако стол никак не помещался в его автомобиль, конкретно в Volvo Duett. В конце концов он смог это сделать, сделав ножки стола съемными. Сына клиента, которому он вез стол, якобы звали Ингвар Кампрад. Так родилась знаменитая «плоская упаковка».

Все это, конечно, ерунда. Разборную мебель умели делать и тысячу лет назад. В 1956 году Ингвар Кампрад уже сам вовсю производил мебель, и едва ли его отец стал бы заказывать стол у кого-то другого. Правда в этой истории только то, что Ингвар Кампрад всегда считал дистрибуцию, то есть движение товара к конечному потребителю, не менее важным фактором, чем качество самого этого товара. И потому в его бизнесе всегда были автомобили. От незапамятных времен, когда подростком он торговал шариковыми ручками, и оставлял посылки для своих клиентов в сарайчике, откуда их забирал грузовик, развозивший молоко. До современных магазинов, обязательно оборудованных пандусами для самостоятельной погрузки покупок в автомобиль.

С 2005 по 2010 год, по оценке Forbes, Ингвар Кампрад входил в десятку богатейших людей мира. Однако все знали, что при этом он летает эконом-классом и ездит на стареньком универсале Volvo 240-й серии. Кто-то называл это скупостью, кто-то — чудачеством, кто-то — социальной ответственностью топ-менеджера. Но не исключено, что это была составляющая бизнес-модели, часть философии IKEA, основанной на красоте простых решений и счастье, для которого нужно не так уж и много. Согласитесь, если бы Кампрад ездил на Rolls-Royce, ему было бы сложнее убедить человечество в том, что табуретка за €8 евро — это круто.

Дмитрий Гронский