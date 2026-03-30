В Перми завершили отделку фасада нового корпуса фтизиодиспансера

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин совершил рабочий выезд на строительную площадку поликлинического корпуса фтизиодиспансера в Перми. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, строители уже завершили отделку фасада здания. Строительство объекта площадью около 6 тыс. кв. м планируется завершить уже в этом году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Пермского края Фото: пресс-служба правительства Пермского края

Корпус медучреждения переменной этажности возводят на территории фтизиопульмонологического медицинского центра на шоссе Космонавтов, 160. Сейчас ведутся внутренние отелочные работы, а также началась установка медтехники. В нем расположится взрослое отделение на 200 посещений в смену с дневным стационаром, детская поликлиника, а также диагностическое отделение с современным оборудованием, включая два рентген-кабинета, УЗИ и компьютерной томографии.

Кроме медицинских помещений, здесь будет работать кафедра фтизиопульмонологии Пермского государственного медицинского университета им. академика Вагнера. «А значит, подготовка специалистов будет идти на базе современного медучреждения», — подчеркнул глава региона в своем telegram-канале.