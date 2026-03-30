В Севастополе ужесточили правила продажи спиртного

Власти Севастополя ограничили продажу алкоголя в жилых домах. Об этом «Ъ» сообщили в правительстве города-героя. По информации чиновников, 30 марта вступил в силу региональный закон, ужесточающий реализацию алкогольной продукции в торговых точках, которые расположены в жилых домах.

Согласно документу, теперь в регионе нельзя продавать спиртное с 22:00 до 10:00. Помимо этого, заведения, занимающиеся продажей алкоголя, обязаны иметь соответствующую лицензию и отдельный вход в помещение. Его площадь не должна быть менее 50 кв. м, а также иметь не менее 30 посадочных мест. Обслуживающий персонал в таких точках должен работать в брендированной форме.

Также городские власти усиливают контроль за размещением точек продажи алкоголя рядом со школами, больницами, спортивными объектами и другими социальными учреждениями. До конца мая правительство города определит границы территорий, где продажа алкоголя будет запрещена полностью.

С 2025 года власти нескольких российских регионов вводят ограничения на торговлю спиртным под лозунгами борьбы с «наливайками», расположенными в многоквартирных домах или возле них, которые, в отличие от ритейлеров, могут продавать алкоголь в ночное время. Соответствующий федеральный закон, расширивший полномочия регионов в борьбе с такими заведениями, был принят в феврале 2024 года.

Александр Дремлюгин, Симферополь