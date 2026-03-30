Правительство не поддержало направление 25% от продажи госимущества на расселение аварийного жилья

Законопроект, предполагающий направление не менее 25% доходов от продажи обращенного в госсобственность имущества на расселение аварийного жилья, нуждается в существенной доработке. Это указано в проекте заключения к нему правительства РФ, с которым ознакомился «Ъ».

Законопроект, по мнению правительства, в частности, не соответствует нормам Бюджетного кодекса. Они предполагают, что 100% дохода от реализации изъятого имущества должны направляться в федеральный бюджет.

Авторами инициативы о перенаправлении части доходов на расселение аварийного фонда выступили сенаторы Андрей Кутепов и Игорь Тресков. В Совфеде и правительстве на вопросы «Ъ» оперативно не ответили.

В марте 2025 года глава Минстроя России Ирек Файзуллин говорил, что в России сейчас к аварийному фонду относится 23 млн кв. м в домах разных годов постройки. Минфин РФ заложил в федеральный бюджет на 2026–2028 годы свыше 160 млрд руб. на ликвидацию проблемы.

Дарья Андрианова, Халиль Аминов