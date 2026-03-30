«Интерфакс»: правительство поддержало идею заверять у нотариуса ипотеку между физлицами

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки об обязательном нотариальном удостоверении договоров ипотеки между гражданами, включая индивидуальных предпринимателей. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник, знакомый с документом.

«Цель законопроекта — дополнительная защита прав заемщиков при их вступлении в отношения с кредитором-физлицом», — пояснил собеседник агентства.

Изменения предлагается внести в ст. 53 закона «О государственной регистрации недвижимости». Сейчас заемщик может оказаться в менее выгодном положении, чем при кредитовании у профессионального игрока: у последнего действуют гарантии по закону «О потребительском кредите».

По данным ЦБ за 9 месяцев 2025 г., около 100 субъектов на системной основе выдают займы под залог жилья, не имея статуса профкредитора.

Нововведение обяжет заверять у нотариуса договоры ипотеки, обеспечивающие требования кредитора-физлица (включая ИП) по займу другому физлицу. В правительстве считают, что нотариат поможет сторонам осознать последствия сделки и избежать ее недействительности.

Законопроект внес Минфин во исполнение плана по «обелению» экономики. Сейчас ипотека между гражданами возможна, например, при продаже недвижимости в рассрочку или частных займах под залог.