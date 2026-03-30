В Стерлитамаке вынесли приговор участникам массовой драки

Стерлитамакский городской суд вынес приговор по уголовному делу пятерым местным жителям в возрасте от 16 до 46 лет, в зависимости от роли и степени участия признанным виновными в хулиганстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 213 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Как сообщал «Ъ-Уфа», 8 июня 2024 года ночью возле кафе «Узбечка» между двумя группами произошел конфликт, который перерос в драку. Позже один из участников инцидента подговорил своих знакомых и неустановленных лиц избить пятерых оппонентов.

Суд приговорил четверых подсудимых к лишению свободы сроком от года и четырех месяцев до двух лет условно, с испытательным сроком от года и четырех месяцев до полутора лет. Еще один подсудимый должен заплатить штраф 35 тыс. руб.

Майя Иванова