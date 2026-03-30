ВС Башкирии вернул дело экс-министра транспорта региона и его зама прокурору

Верховный суд Башкирии вернул прокурору дело бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства республики Александра Булушева и его бывшего заместителя Руслана Гарипова, признанных виновными в превышении полномочий (ч. 1, 2 ст. 286 УК РФ) при организации чартерного перелета для правительственной делегации в Волгоград и Узбекистан. Дело возвращено гособвинителю «для устранения препятствий его рассмотрения судом», отмечает объединенная пресс-служба судов региона.

Чиновники стали фигурантами уголовного дела в конце сентября 2022 года. По версии следствия, они постфактум заключили два госконтракта с санкт-петербургским ООО «Скайкоптер», ограничив конкуренцию и причинив ущерб региональному бюджету.

В марте 2022 года делегация Башкирии вылетала в Волгоград (конечным пунктом была Донецкая народная республика), в мае — по маршруту Уфа—Нукус—Самарканд—Ташкент и обратно. На оплату двух госконтрактов из бюджета выделили 34,5 млн руб. При этом, как установило следствие, «Скайкоптер», вопреки формулировкам в заключенных договорах, услуги не предоставлял, а выступал посредником между минтрансом и фактическими исполнителями. Компания заключила агентские договоры с другими юрлицами. Делегации перевозили на самолетах Challenger 800 и Embraer Legacy 600 повышенной комфортности.

Как следует из решения суда, из поступивших «Скайкоптеру» за перелет в Волгоград 14,6 млн руб. 5,4 млн руб. были переведены подмосковному ООО «ЛТ сервис» (предоставляет в аренду воздушные суда с экипажем). Из поступивших за перелет в Узбекистан 19,9 млн руб. 11,9 млн руб. «Скайкоптер» перечислил ООО «Лилиенталь Джет» (зарегистрировано в Московской области, перевозит пассажиров воздушным транспортом). Следствие полагало, и с ним согласились суды двух инстанций, что бюджетные средства были потрачены незаконно, бывший министр транспорта и его экс-заместитель ограничили конкуренцию, а кроме того, их действия «подорвали авторитет органов государственной власти, престиж государственной службы», то есть повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства.

В феврале 2025 года Кировский райсуд Уфы признал фигурантов уголовного дела виновными в превышении должностных полномочий и назначил экс-министру Александру Булушеву три года лишения свободы в колонии общего режима, его бывшему заместителю Руслану Гарипову — два года условно.

Верховный суд отменил это решение. Суд усмотрел, что «фактические обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении, свидетельствуют о наличии оснований для квалификации действий обвиняемых как более тяжкого преступления, связанного с хищением бюджетных средств», отмечается в сообщении.

Майя Иванова