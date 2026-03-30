В «Соликамскбумпроме» назвали причины высокой задолженности перед кредиторами

В АО «Соликамскбумпром» объяснили кредиторскую задолженность предприятия на более чем 2 млрд руб. Как пояснили «Новому компаньону» на предприятии, сейчас лесная промышленность переживает кризис, вызванный сразу несколькими факторами, включая сокращение рынков сбыта, падение цен из-за санкций, рост расходов на производство и логистику, а также ключевую ставку ЦБ.

По словам президента АО «Соликамскбумпром» Наталии Ступниковой, если до 2022 года компания экспортировала товар в 60 стран, то теперь сотрудничает лишь с двумя десятками. Ключевые направления сегодня — Китай, Индия, Турция и страны СНГ. Серьезное давление на экономику предприятия также оказывают растущие расходы: в 2025 году тарифы на перевозки по некоторым направлениям увеличились в 4–8 раз. Для стабилизации финансового положения компания снизила расходы на сырье и материалы в 1,5 раза, на 50% сократила затраты на ремонт оборудования и провела реструктуризацию кредитного портфеля. Всего за последние шесть лет на развитие производства было направлено около 14 млрд руб.

В «Соликамскбумпроме» отметили также, что в феврале 2026 года компания обратилась за поддержкой в Подкомиссию по оказанию финансовых мер господдержки отдельным организациям российской экономики в условиях санкций. Кроме того, «Соликамскбумпром» запросил субсидии для погашения просроченной задолженности, перенос сроков уплаты налогов и страховых взносов, а также реструктуризацию обязательств по кредитам и предоставление «кредитных каникул» на 2026 год. В настоящее время пакет документов находится на рассмотрении профильных органов.

Напомним, с марта прошлого года АО «Соликамскбумпром» было признано ответчиком по 209 делам на общую сумму свыше 2,49 млрд руб. Только в текущем месяце к комбинату было подано около 30 исков. Наиболее крупные суммы с АО взыскивают банковские, ресурсоснабжающие и логистические организации. 24 марта о намерении подать заявление с требованием банкротства комбината сообщила логистическая компания ООО «Кэпитал-Авто».

АО «Соликамскбумпром» создано в 1992 году на базе Соликамского ЦБК. Предприятие входит в четверку крупнейших производителей газетной бумаги в стране. В сентябре 2023 года скончался основной владелец и многолетний президент АО Виктор Баранов. Его доля перешла наследникам, структура собственников не раскрывается.