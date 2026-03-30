Должностному лицу аэропорта Уфы дали предупреждение из-за нарушений безопасности

Главное управление МЧС по Башкирии привлекло к ответственности должностное лицо грузового терминала уфимского аэропорта. С таким требованием в МЧС обратилась транспортная прокуратура, поводом для этого стало нарушение требований пожарной безопасности (ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ). Виновный ограничился предупреждением.

Проверка надзорного ведомства установила, что в помещении для хранения горючих материалов бесконтрольно оставалось включенным электрооборудование. Кроме того, в терминале не хватало пожарных извещателей. Это могло привести к пожару, создать угрозу жизни и здоровью работников терминала, отмечает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Уфимский транспортный прокурор внес представление руководителю организации, эксплуатирующей терминал. По требованию прокурора выявленные нарушения устранили.

Майя Иванова