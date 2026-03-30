Армия России взяла под контроль село Новоосиново в Харьковской области и село Луговское в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Населенный пункт Новоосиново удалось взять в результате решительных действий подразделений группировки войск «Запад», отмечается в сообщении Минобороны.

Село Луговское заняли подразделения группировки войск «Восток» при продвижении в глубину обороны противника в Запорожской области, добавили в ведомстве.

Новоосиново расположено в 11 км к югу от Купянска. Луговое — на трассе, которая соединяет города Орехов и Пологи в Запорожской области.