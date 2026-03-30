Вучич: контракт на поставки российского газа в Сербию продлен на три месяца

Президент Сербии Александр Вучич провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Обсуждалось сотрудничество в фармакологии, энергетике, участие россиян в сербских проектах. Среди прочего, стороны согласовали продление поставок газа, сообщил политик.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Сербии Александр Вучич

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

По словам господина Вучича, он договорился с российским коллегой о трехмесячном продлении газового контракта. Нынешний договор Белграда и Москвы истекает 31 марта.

«Я поблагодарил Путина за то, что мы получили продление контракта на три месяца на очень выгодных для нас условиях, — заявил господин Вучич (цитата по сербской радиостанции В92). — Сегодня газ стоит около $645 за тысячу кубометров на фондовом рынке... А мы фактически платим от $320 до $330».

В Кремле заявление сербского президента о продлении контракта пока не подтверждали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что может только подтвердить, «что один из разговоров (проведенных Владимиром Путиным, — "Ъ") — это телефонный разговор с Вучичем». Также он признал, что российско-сербские контакты по теме поставок газа «действительно ведутся».