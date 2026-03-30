В Оренбуржье спасли десять человек, оказавшихся отрезанными от дома из-за разлива реки

В Адамовском районе Оренбургской области специалисты МЧС России спасли десять человек, которые оказались отрезаны от дома из-за внезапного разлива реки Акташка. Об этом сообщает МЧС Оренбургской области.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как уточняют в ведомстве, пять взрослых и трое детей из поселка Совхозный отправились к роднику за водой на двух автомобилях. Через 40 минут на обратном пути они обнаружили, что река разлилась, и переправа на машинах невозможна. Они обратились по номеру 112.

По вызову прибыли специалисты МЧС России, у которых при себе была лодка.

«Расстояние между берегами составляло около 200 м, течение было достаточно сильным. Мы надели на всех спасательные жилеты. Сначала эвакуировали женщин и детей, а когда перевезли всех восьмерых, заметили на берегу еще двух местных жителей, гулявших у родника. Их также благополучно переправили на противоположную сторону реки», — рассказал заместитель начальника 32-й пожарно-спасательной части Вячеслав Петухов.

Руфия Кутляева