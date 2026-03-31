Театр абсурда, купеческий пряник и сонный паралич

В начале апреля в Нижнем Новгороде пройдут лекции о литературе, искусстве, кулинарии, медицине и фотографии. Жители и гости города смогут посетить концерты классической музыки, услышать композиции разных бразильских жанров, звучание семиструнной гитары, народных и этнических инструментов. О наиболее заметных событиях читайте в обзоре «Ъ-Приволжье».

Лекции и встречи

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Прохожие идут мимо мемориальной доски фотографам Максиму Дмитриеву и Андрею Карелину

Лекция «Розыгрыши Максима Дмитриева» (6+)

«День смеха, 1 апреля, — самое время вспомнить умных, профессиональных, талантливых и интересных людей, которые любили и ценили юмор, шутку, розыгрыш. Таким был и наш выдающийся фотограф Максим Петрович Дмитриев»,— рассказали организаторы. Участники встречи смогут рассмотреть фотографии Максима Дмитриева и узнать больше об истории города. Лекцию прочитает краевед Ольга Наумова.

Когда: 18:00 1 апреля, среда; Где: Дом Эвениуса на улице Студеная, 45; Стоимость билетов: взрослый — 600 руб., детский — 300 руб.

Встреча «Собрания сочинений на полках домашней библиотеки» и «Аудиокнига периода радио» (0+)

Эта лекция продолжит цикл встреч-дискуссий «Как сделать ребенка читателем?» с искусствоведом Анной Гор. Ближайшее событие затронет сразу две темы. Сначала разговор будет посвящен истории и современному состоянию особого вида книжного издания «собрание сочинений» и пользе такого формата для юного читателя. Затем искусствовед расскажет, как серии радиопередач влияли на круг чтения ребенка и в чем привлекательность «услышанной» книги.

Когда: 18:30 1 апреля, среда; Где: Волго-Вятский филиал Пушкинского музея (Арсенал в шестом корпусе кремля); Стоимость билетов: обычный — 500 руб., льготный — 250 руб.

Встреча «Художественная лаборатория» (12+)

Участники смогут узнать, что происходит с картиной до того, как она попадает в зал, где и как хранятся шедевры и какие тайны они скрывают.

Когда: 12:30 2 апреля, четверг; Где: корпус Нижегородского художественного музея (НГХМ) «Зарубежное искусство» (Дом Сироткина на Верхневолжской набережной, 3); Стоимость билетов: 800 руб.

Лекция «Сладость купеческого дома» (12+)

Идейный вдохновитель проекта «Нижегородская поваренная книга» Сергей Салют расскажет, что пили нижегородские купцы до появления чая, как отличить настоящий мед от подделки в XIX веке, откуда на столах появился пряник и почему он стоил целое состояние. Также участники смогут попробовать купеческий пряник, воссозданный по старинным нижегородским рецептам.

Когда: 18:00 2 апреля, четверг; Где: общественное пространство «Гараж» на улице Октябрьская, 35; Вход по регистрации

Лекции о хромосомах, опухолях и снах (16+)

Ординатор направления подготовки «Генетика» ИББМ ННГУ Светлана Тарасова прочитает лекцию «Кариотип: как хромосомы формируют организм». Слушатели смогут узнать, что такое кариотип, каким он бывает в норме и при патологии, в каких ситуациях его исследование необходимо и на что оно может повлиять.

Затем сотрудник НИИ экспериментальной онкологии и биомедицинских технологий ПИМУ Виктория Моничева прочитает лекцию «Анатомия опухоли: как одна мутация меняет все?». Она поговорит о том, как формируются опухоли, какую самодиагностику может провести каждый и как создаются лабораторные модели рака, чтобы находить новые способы лечения.

После этого состоится лекция научного сотрудника лаборатории генетики развития мозга НИИ нейронаук ННГУ Ксении Ачкасовой «Путешествие в царство Морфея: что происходит в мозге, когда вы "выключаетесь"». Речь пойдет о том, почему людям снятся сны, в чем разница между кошмарами и ночными ужасами, почему так страшно во время сонного паралича и почему сон — это не просто отдых, а одна из самых важных функций мозга.

Когда: 18:30 2 апреля, четверг; Где: Парк науки ННГУ на улице Ульянова, 10Б; Вход по регистрации

Встреча «От мечты к фантастике» (16+)

Это событие приурочено к выставке о ранних советских медиахудожниках «Свет и музыка», которая проходит в арт-пространстве «Цех» до 5 апреля. Участники встречи смогут увидеть два короткометражных фильма о студенческом конструкторском бюро «Прометей», одном из ключевых центров развития светомузыкального искусства в СССР, и послушать лекцию музыковеда Ксении Ануфриевой о советском медиаарте.

Когда: 19:00 2 апреля, четверг; Где: ДК «Центр» на улице Большая Покровская, 20Б; Вход по регистрации

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Балет по мотивам пьесы Сэмюэля Беккета «В ожидании Годо» в Центре Мейерхольда

Обсуждение творчества Сэмюэля Беккета и Эжена Ионеско (18+)

На очередной встрече читательского клуба Анны Медведевой участники поговорят о театре абсурда и обсудят драмы «Лысая певица» румынско-французского драматурга Эжена Ионеско и «В ожидании Годо» ирландского писателя Сэмюэла Беккета.

Когда: 11:00 4 апреля, суббота; Где: площадка «Территория эмоций» в парке «Швейцария», 35/3, к. 1; Вход по регистрации

Интерактивная программа «Встречаем птиц» (6+)

Сотрудники отдела природы Нижегородского музея-заповедника (НГИАМЗ) расскажут о птицах Нижегородской области и особенностях весеннего перелета и проведут тематическую викторину. Также участники смогут посетить выставку «Код Орлова: разгадывая тайны "денежной" печати» и узнать, как птиц изображали на деньгах.

Когда: 11:00 и 14:00 4 и 18 апреля; Где: выставочный зал «Покровка, 8» на улице Большая Покровская, 8 (филиал НГИАМЗ); Стоимость билетов: 300 руб.

Лекция «Фотографируем природу бережно и красиво» (12+)

Фотограф дикой природы Александра Коломиец обсудит с участниками, как осознанно нарушать законы построения кадра ради художественной выразительности, где проходит грань между творчеством и вмешательством и как снимать красиво, не навредив.

Когда: 13:00 4 апреля, суббота; Где: Русский музей фотографии на улице Пискунова, 9А; Вход по регистрации и льготному входному билету в музей (150 руб.)

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Выставка «Виктор Васнецов. К 175-летию со дня рождения» в Государственном Русском музее

Лекция «Сказки в творчестве Виктора Васнецова» (6+)

Научный сотрудник музея Алена Трофимова расскажет, почему художник Виктор Васнецов называл себя «историком на фантастический лад», в каких сюжетах языческая стихия перекликается с революционными событиями в России и где художник находил источники для изображения мира народной поэзии.

Когда: 14:00 4 апреля, суббота; Где: корпус НГХМ «Русское искусство» (Дом губернатора в третьем корпусе кремля); Стоимость билетов: 500 руб.

Семейное этно-экологическое мероприятие «Праздник птиц» (6+)

В программе экологическая экскурсия «Путешествие по весенней дубраве», интерактивная беседа «Гнезда и перья», закликание птиц, весенние крестьянские игры, мастер-классы по созданию домиков для синиц и птичек из лоскутов и чаепитие.

Когда: 12:00 5 апреля, воскресенье; Где: музей-заповедник «Щелоковский хутор» на улице Горбатовская, 41; Стоимость билетов: 800 руб.

Обсуждение сборника Сергея Довлатова «Компромисс» и его экранизации (18+)

Участники встречи обсудят сборник рассказов Сергея Довлатова «Компромисс» и фильм Станислава Говорухина «Конец прекрасной эпохи» (2015).