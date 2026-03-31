Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Театр абсурда, купеческий пряник и сонный паралич

Куда сходить в Нижнем Новгороде с 1 по 5 апреля

В начале апреля в Нижнем Новгороде пройдут лекции о литературе, искусстве, кулинарии, медицине и фотографии. Жители и гости города смогут посетить концерты классической музыки, услышать композиции разных бразильских жанров, звучание семиструнной гитары, народных и этнических инструментов. О наиболее заметных событиях читайте в обзоре «Ъ-Приволжье».

Лекции и встречи

Прохожие идут мимо мемориальной доски фотографам Максиму Дмитриеву и Андрею Карелину

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Лекция «Розыгрыши Максима Дмитриева» (6+)

«День смеха, 1 апреля, — самое время вспомнить умных, профессиональных, талантливых и интересных людей, которые любили и ценили юмор, шутку, розыгрыш. Таким был и наш выдающийся фотограф Максим Петрович Дмитриев»,— рассказали организаторы. Участники встречи смогут рассмотреть фотографии Максима Дмитриева и узнать больше об истории города. Лекцию прочитает краевед Ольга Наумова.

Когда: 18:00 1 апреля, среда;

Где: Дом Эвениуса на улице Студеная, 45;

Стоимость билетов: взрослый — 600 руб., детский — 300 руб.

Встреча «Собрания сочинений на полках домашней библиотеки» и «Аудиокнига периода радио» (0+)

Эта лекция продолжит цикл встреч-дискуссий «Как сделать ребенка читателем?» с искусствоведом Анной Гор. Ближайшее событие затронет сразу две темы. Сначала разговор будет посвящен истории и современному состоянию особого вида книжного издания «собрание сочинений» и пользе такого формата для юного читателя. Затем искусствовед расскажет, как серии радиопередач влияли на круг чтения ребенка и в чем привлекательность «услышанной» книги.

Когда: 18:30 1 апреля, среда;

Где: Волго-Вятский филиал Пушкинского музея (Арсенал в шестом корпусе кремля);

Стоимость билетов: обычный — 500 руб., льготный — 250 руб.

Встреча «Художественная лаборатория» (12+)

Участники смогут узнать, что происходит с картиной до того, как она попадает в зал, где и как хранятся шедевры и какие тайны они скрывают.

Когда: 12:30 2 апреля, четверг;

Где: корпус Нижегородского художественного музея (НГХМ) «Зарубежное искусство» (Дом Сироткина на Верхневолжской набережной, 3);

Стоимость билетов: 800 руб.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Лекция «Сладость купеческого дома» (12+)

Идейный вдохновитель проекта «Нижегородская поваренная книга» Сергей Салют расскажет, что пили нижегородские купцы до появления чая, как отличить настоящий мед от подделки в XIX веке, откуда на столах появился пряник и почему он стоил целое состояние. Также участники смогут попробовать купеческий пряник, воссозданный по старинным нижегородским рецептам.

Когда: 18:00 2 апреля, четверг;

Где: общественное пространство «Гараж» на улице Октябрьская, 35;

Вход по регистрации

Лекции о хромосомах, опухолях и снах (16+)

Ординатор направления подготовки «Генетика» ИББМ ННГУ Светлана Тарасова прочитает лекцию «Кариотип: как хромосомы формируют организм». Слушатели смогут узнать, что такое кариотип, каким он бывает в норме и при патологии, в каких ситуациях его исследование необходимо и на что оно может повлиять.

Затем сотрудник НИИ экспериментальной онкологии и биомедицинских технологий ПИМУ Виктория Моничева прочитает лекцию «Анатомия опухоли: как одна мутация меняет все?». Она поговорит о том, как формируются опухоли, какую самодиагностику может провести каждый и как создаются лабораторные модели рака, чтобы находить новые способы лечения.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

После этого состоится лекция научного сотрудника лаборатории генетики развития мозга НИИ нейронаук ННГУ Ксении Ачкасовой «Путешествие в царство Морфея: что происходит в мозге, когда вы "выключаетесь"». Речь пойдет о том, почему людям снятся сны, в чем разница между кошмарами и ночными ужасами, почему так страшно во время сонного паралича и почему сон — это не просто отдых, а одна из самых важных функций мозга.

Когда: 18:30 2 апреля, четверг;

Где: Парк науки ННГУ на улице Ульянова, 10Б;

Вход по регистрации

Встреча «От мечты к фантастике» (16+)

Это событие приурочено к выставке о ранних советских медиахудожниках «Свет и музыка», которая проходит в арт-пространстве «Цех» до 5 апреля. Участники встречи смогут увидеть два короткометражных фильма о студенческом конструкторском бюро «Прометей», одном из ключевых центров развития светомузыкального искусства в СССР, и послушать лекцию музыковеда Ксении Ануфриевой о советском медиаарте.

Когда: 19:00 2 апреля, четверг;

Где: ДК «Центр» на улице Большая Покровская, 20Б;

Вход по регистрации

Балет по мотивам пьесы Сэмюэля Беккета «В ожидании Годо» в Центре Мейерхольда

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Обсуждение творчества Сэмюэля Беккета и Эжена Ионеско (18+)

На очередной встрече читательского клуба Анны Медведевой участники поговорят о театре абсурда и обсудят драмы «Лысая певица» румынско-французского драматурга Эжена Ионеско и «В ожидании Годо» ирландского писателя Сэмюэла Беккета.

Когда: 11:00 4 апреля, суббота;

Где: площадка «Территория эмоций» в парке «Швейцария», 35/3, к. 1;

Вход по регистрации

Интерактивная программа «Встречаем птиц» (6+)

Сотрудники отдела природы Нижегородского музея-заповедника (НГИАМЗ) расскажут о птицах Нижегородской области и особенностях весеннего перелета и проведут тематическую викторину. Также участники смогут посетить выставку «Код Орлова: разгадывая тайны "денежной" печати» и узнать, как птиц изображали на деньгах.

Когда: 11:00 и 14:00 4 и 18 апреля;

Где: выставочный зал «Покровка, 8» на улице Большая Покровская, 8 (филиал НГИАМЗ);

Стоимость билетов: 300 руб.

Лекция «Фотографируем природу бережно и красиво» (12+)

Фотограф дикой природы Александра Коломиец обсудит с участниками, как осознанно нарушать законы построения кадра ради художественной выразительности, где проходит грань между творчеством и вмешательством и как снимать красиво, не навредив.

Когда: 13:00 4 апреля, суббота;

Где: Русский музей фотографии на улице Пискунова, 9А;

Вход по регистрации и льготному входному билету в музей (150 руб.)

Выставка «Виктор Васнецов. К 175-летию со дня рождения» в Государственном Русском музее

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Лекция «Сказки в творчестве Виктора Васнецова» (6+)

Научный сотрудник музея Алена Трофимова расскажет, почему художник Виктор Васнецов называл себя «историком на фантастический лад», в каких сюжетах языческая стихия перекликается с революционными событиями в России и где художник находил источники для изображения мира народной поэзии.

Когда: 14:00 4 апреля, суббота;

Где: корпус НГХМ «Русское искусство» (Дом губернатора в третьем корпусе кремля);

Стоимость билетов: 500 руб.

Семейное этно-экологическое мероприятие «Праздник птиц» (6+)

В программе экологическая экскурсия «Путешествие по весенней дубраве», интерактивная беседа «Гнезда и перья», закликание птиц, весенние крестьянские игры, мастер-классы по созданию домиков для синиц и птичек из лоскутов и чаепитие.

Когда: 12:00 5 апреля, воскресенье;

Где: музей-заповедник «Щелоковский хутор» на улице Горбатовская, 41;

Стоимость билетов: 800 руб.

Обсуждение сборника Сергея Довлатова «Компромисс» и его экранизации (18+)

Участники встречи обсудят сборник рассказов Сергея Довлатова «Компромисс» и фильм Станислава Говорухина «Конец прекрасной эпохи» (2015).

Когда: 15:00 5 апреля, воскресенье;

Где: площадка «Территория эмоций» в парке «Швейцария», 35/3, к. 1;

Вход по регистрации

Концерты

Фото: Нижегородская консерватория имени М.И. Глинки

Концерт «Хоровая музыка Александра Чайковского — к юбилею маэстро» (6+)

В программе — образцы хорового творчества современного композитора Александра Чайковского, музыка из спектаклей и ансамблевые номера. Все это прозвучит в исполнении камерного хора «Нижний Новгород» под руководством Ивана Стольникова и ансамбля Altro coro под руководством Александра Рыжинского. Солистка — Екатерина Мочалова (домра), партия фортепиано — Алексей Вакер.

Когда: 18:30 1 апреля, среда;

Где: Нижегородская консерватория имени М.И. Глинки на улице Пискунова, 40;

Стоимость билетов: 800 руб. и 1 тыс. руб.

Концерт оркестра Cagmo «Симфония "Экспедиция 33"» (6+)

Симфонический оркестр Cagmo вместе с хором исполнит музыку из компьютерной ролевой игры «Clair Obscur: Expedition 33», вышедшей в 2025 году.

Когда: 19:00 2 апреля, четверг;

Где: Нижегородская филармония имени М.Л. Ростроповича во втором корпусе кремля;

Стоимость билетов: от 2,3 до 5,7 тыс. руб.

Концерт «Даниил и Никита Абросимовы. Диалог поколений» (6+)

На сцену выйдут Никита Абросимов и его 15-летний сын Даниил. «В их исполнении прозвучат фортепианные произведения эпохи барокко и вершины классического стиля, мятежных романтиков, русского неоклассицизма»,— рассказали организаторы.

Когда: 19:00 2 апреля, четверг;

Где: Пакгауз на улице Стрелка, 21Ж;

Стоимость билетов: от 500 руб. до 1,5 тыс. руб.

Фото: Нижегородский планетарий имени Гречко

Концерт «Четыре стихии» (12+)

В этой концертной программе музыка соединится с визуальным шоу на куполе планетария и повествованием о «древнем споре четырех стихий». В основе — живое исполнение инструментальной музыки композитора Сергея Сиротина (оркестр Golden Light Orchestra) и проекция на куполе, созданная цифровыми художниками планетария.

Когда: 19:00 3 апреля, пятница;

Где: Нижегородский планетарий им. Г. М. Гречко на улице Революционная, 20;

Стоимость билетов: от 1,2 до 2,4 тыс. руб.

Концерт группы «Филиал Бразилии» «От карнавала до рассвета» (6+)

Квартет из Нижнего Новгорода исполнит композиции разных бразильских жанров и русские песни в бразильском стиле.

Когда: 18:00 4 апреля, суббота;

Где: центр культуры «Рекорд» на улице Пискунова, 11;

Стоимость билетов: от 800 руб. до 1,2 тыс. руб.

Концерт «Вечер русской семиструнной гитары» (6+)

В исполнении Сергея Перелехова и Тиграна Тандиляна прозвучат сочинения русских гитаристов-семиструнников М. Высотского, М. Павлова-Азанчеева, В. Вавилова, С. Орехова и переложения классических произведений.

Когда: 18:30 4 апреля, суббота;

Где: Усадьба Рукавишниковых на Верхневолжской набережной, 7;

Стоимость билетов: 1 тыс. руб.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Концерт «Факультет народных инструментов приглашает...» (6+)

Произведения различных стилей и жанров исполнят как молодые музыканты, так и признанные мастера сцены: Сергей Озеров, Александр Лукашевич, Алекса Миркович (баян), Кристина Фиш (домра), Алексей Петропавловский (гитара), Анатолий Речкин, Михаил Ермолаев (балалайка). Искусство ансамблевого исполнительства продемонстрируют два коллектива: трио гитаристов (Владимир Митяков, Тигран Тандилян, София Жданова) и Style-Quartet (Мария Кислухина, Дарья Гительсон, Венедикт Пеунов и Александр Беляев).

Когда: 18:30 5 апреля, воскресенье;

Где: Нижегородская консерватория имени М.И. Глинки на улице Пискунова, 40;

Стоимость билетов: 500 и 600 руб.

Музыкальный перформанс «Сила стихий» (16+)

Музыкальный коллектив «Аура звука» сыграет на 50 этнических инструментах, среди которых бубны, барабаны джембе, поющие чаши, гонг, дудук, ханг, пимак, колокольчики. Дополнят программу картины космоса под куполом планетария и ароматы эфирных масел.

Когда: 19:00 5 апреля, воскресенье;

Где: «Планетарий №1» в парке «Швейцария»;

Стоимость билетов: 2,5 тыс. руб.

Постановки

Спектакль «Осенний роман»

Фото: ArtRusVek

Спектакль «Осенний роман» (16+)

Спектакль создан по мотивам цикла рассказов Ивана Бунина «Темные аллеи». В ролях — Игорь Петренко, Петр Красилов, Наталья Чернявская, Дмитрий Исаев, Анастасия Стежко, Артем Мосин-Щепачев и Кристина Бродская.

Когда: 19:00 1 апреля, среда;

Где: концертный зал «МТС Live Холл» на Октябрьской площади;

Стоимость билетов: от 1,9 до 4,4 тыс. руб.

Спектакль «Любовь и голуби» (12+)

Лирическую музыкальную комедию по пьесе Владимира Гуркина «Любовь и голуби» о любви, измене и прощении покажут Михаил Жигалов, Раиса Рязанова, Ольга Прокофьева, Анна Якунина и Сергей Маховиков.

Когда: 19:00 2 апреля, четверг;

Где: концертный зал «МТС Live Холл» на Октябрьской площади;

Стоимость билетов: от 2 до 4,4 тыс. руб.

Подиумный спектакль «Стиль Надежды»

Фото: Анна Волкова

Подиумный спектакль «Стиль Надежды» (6+)

Спектакль посвящен жизни и наследию русского модельера Надежды Ламановой. Модный показ соединится в постановке с театральной драмой, музыкой и хореографией. Свои коллекции одежды представят современные дизайнеры, работающие с национальными культурными кодами.

Когда: 18:30 3 апреля, пятница;

Где: Нижегородский театр драмы на улице Большая Покровская, 13;

Стоимость билетов: от 700 руб. до 3,5 тыс. руб.

Премьера спектакля «Волшебная ночь» (16+)

В новую постановку Нижегородского театра оперы и балета вошли два одноактных балета:

  • «Демон» Пауля Хиндемита — маленькая новелла про внутренний раскол, силу соблазна и дуальность как основу бытия;
  • «Волшебная ночь» Курта Вайля — детский взгляд на «взрослый мир», в центре истории — ночные мысли, приходящие к человеку, когда он засыпает и остается наедине со своим подсознанием.

«Музыка, созданная двумя немецкими композиторами в 20-е годы ХХ века, долгое время не исполнялась, запрещенная нацистами как "дегенеративная". Наш спектакль впервые познакомит российских зрителей с музыкальными шедеврами эпохи Веймарской Германии», — отметил художественный руководитель театра Алексей Трифонов.

Балет «Демон» поставил Грегори Макома из ЮАР, «Волшебную ночь» — Игорь Киров из Македонии. Перед зрителями выступят солистки Анастасия Джилас (сопрано) и Татьяна Иващенко (сопрано), артисты балета и оркестр La Voce Strumentale.

Когда: 18:30 3 и 4 апреля, 15:00 5 апреля;

Где: Нижегородский театр оперы и балета на улице Белинского, 59;

Стоимость билетов: от 500 руб. до 4 тыс. руб.

Что еще идет в театрах 1–5 апреля

Театр оперы и балета: театрализованный концерт «Летучий корабль» (19:00 3-4 апреля и 13:00 4 апреля, Пакгауз на Стрелке, 6+).

Театр драмы: «Энергичные люди» (18:30 1 апреля, 18+), «Доктор Живаго» (18:30 4 апреля, 16+).

Театр комедии: «Позвольте войти!» (18:00 1 апреля, 16+), «Неидеальный контракт» (20:20 1 апреля, 18+), «Женитьба» (18:00 2 апреля, 12+), «Александр Невский» (18:00 3 апреля, 16+), «Дурочка» (18:00 4 апреля, 16+), «Счастье» (18:30 4 апреля, 16+), «Сыщики» (18:00 5 апреля, 16+).

Театр юного зрителя: «Чайка» (18:30 1 апреля, 16+), «Васса» (17:00 5 апреля, 16+).

Камерный музыкальный театр имени В. Степанова: «Труффальдино» (18:00 1 апреля, ДК «Красное Сормово», 12+), «Астрономия любви» (18:00 3 апреля, ДК «Красное Сормово», 12+), «Бабий бунт» (17:00 4 апреля, ДК ГАЗ, 16+),

Центр театрального мастерства: «Заходит андроид в бар» (19:00 4 апреля, 18+), «Катапульта» (19:00 5 апреля, 18+).

Театр на Счастливой: «Тетки» (19:00 3 апреля, 16+), «Гринька, Санька, а девчонки потом» (10:00 3 апреля, 12+), «Блэз, или Париж — очень опасный город» (18:00 4 апреля, 16+), «Путешествие Эдварда Тюлейна» (12:00 4 апреля, 12+), «Лгунья» (18:00 5 апреля, 16+).

«Нетеатр»: «Антистресс-сказки "Для хороших людей!"» (19:00 1 апреля, 12+), «Исповедь одной куклы» (19:00 3 апреля, 16+), «Разговоры влюбленных» (15:00 и 18:00 4 апреля, 16+).

Театр музыкально-пластической драмы «Преображение»: «Солдатики» (18:30 1 апреля, 16+), «Игроки» (18:00 4 апреля, 12+), «Жизнь в стиле танго» (16:00 5 апреля, 16+).

Театр «Утюг»: «14 писем к Богу» (19:00 3 апреля, 12+).

Выставки

Какие экспозиции можно увидеть на этой неделе

До 5 апреля в центре современного искусства «Терминал А» на улице Красная Слобода, 9А открыта выставка Натальи Зеленовой «Дорогой дневник…» и выставки Максима Трулова «Шоу Трулова» и «Извини, но ты не победитель».

До 5 апреля в мультимедиа-арт-пространстве «Цех» на улице Варварская, 32 открыта выставка «Свет и музыка. Экспериментальная эстетика СССР и новые медиа» (6+).

До 5 апреля в студии «Тихая» на улице Ульянова, 4В открыта выставка Алексея Старкова «Вещи, которые приносят счастье» (12+).

До 12 апреля в корпусе НГХМ «Русское искусство» в третьем корпусе кремля открыта выставка «Коррозия. Евгений Кравцов» (0+).

До 12 апреля в Русском музее фотографии на улице Пискунова, 9 открыта выставка фотографий дикой природы «Ангел неба» (0+), а до 19 апреля — выставка Валерия Плотникова «Герои своего времени» (6+).

До 17 апреля в корпусе НГХМ «Зарубежное искусство» на Верхневолжской набережной, 3 открыта фотовыставка «Росгвардия: на страже российских городов» (12+).

До 19 апреля в корпусе НГХМ «Искусство ХХ века» на площади Минина и Пожарского, 2/2 открыта выставка графики нижегородской художницы Татьяны Быковой «Живу и вижу» (0+).

До 17 мая в Арсенале в шестом корпусе кремля открыта выставка «Вечное барокко. Из XVII в XXI век» (0+).

До 17 мая в Усадьбе Рукавишниковых на Верхневолжской набережной, 7 открыта выставка «Нижегородский архитектор Павел Малиновский» (6+).

До 24 мая в корпусе НГХМ «Зарубежное искусство» на Верхневолжской набережной, 3 открыта выставка «Ход конем» (0+).

До 31 мая в Русском музее фотографии на улице Пискунова, 9А открыта выставка «Нижний в объективе: история в фотографиях» (6+).

До 7 июня в корпусе НГХМ «Русское искусство» в третьем корпусе кремля открыта выставка «Слияния. Выставка о совпадениях и стечениях обстоятельств» (0+).

До 30 июня в Усадьбе Рукавишниковых на Верхневолжской набережной, 7 открыты выставки «Жизнь купецкая» (6+), «Возле господской кухни» (6+), «Долог разговор народный о ярмарке нижегородной…» (6+).

До 30 августа в филиале НГИАМЗ «Кладовка. Галерея историй» на улице Большая Покровская, 8 открыта выставка «По коням» (12+).

До 31 октября в Никольской башне кремля открыта выставка «Мурома: когда молчат летописи» (0+).

До 31 декабря в Усадьбе Рукавишниковых на Верхневолжской набережной, 7 открыта выставка «По Высочайшим указаниям» (6+).

До 10 января 2027 года в Дмитриевской башне кремля открыта выставка «Музей 130. Сохраняем историю с 1896 года» (6+).

До 31 января 2027 года в филиале НГИАМЗ, выставочном зале «Покровка, 8» на улице Большая Покровская, 8 открыта выставка «Код Орлова: разгадывая тайны "денежной" печати» (6+).

Подготовила Елена Ковалева