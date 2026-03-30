В Тольятти ресторан оштрафовали из-за условий хранения продуктов, оборудования и насекомых

В Тольятти виновные лица оштрафованы на сумму 30 тыс. руб. за нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Прокуратура Автозаводского района во время проверки установила, что в ресторане не соблюдаются условия хранения продуктов, используется оборудование, не соответствующее требованиям к материалам, контактирующим с пищевой продукцией. Кроме этого, в производственных помещениях организации имеются насекомые.

Надзорное ведомство возбудило дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов или обязательных требований к продукции) в отношении юридического лица и его директора. Руководителю также внесено представление.

В прокуратуре отмечают, что после их вмешательства руководство ресторана устранило все нарушения.

Руфия Кутляева