Профсоюзные активисты ООО «Башкирэнерго» стали призерами республиканского конкурса по охране труда

Федерация профсоюзов РБ подвела итоги ХXIII смотра-конкурса «Лучший уполномоченный по охране труда ФП РБ» за 2025 год. В I группе внебюджетных организаций (до 1500 работающих) второе место среди лучших уполномоченных присуждено Вячеславу Калинину, инженеру отдела механизации и транспорта из Центральных электрических сетей ООО "Башкирэнерго". Третье место в этой же номинации занял его коллега из Уфимских городских электросетей, электромонтер ОВБ Динар Мусин. Первым стал представитель АО «ПОЛИЭФ» Сергей Имучаев.

Уполномоченный по охране труда ПО «ЦЭС» Вячеслав Калинин (слева) и аккумуляторщик ОМиТ предприятия Владимир Панарин ведут осмотр оборудования на соответствие нормам охраны труда

Фото: ООО «Башкирэнерго»

Из года в год профсоюзные активисты ООО «Башкирэнерго» участвуют в конкурсе и, как правило, стабильно входят в число призеров. Завершившийся конкурс оказался особенно «урожайным». Два призера из ООО «Башкирэнерго» выдержали конкуренцию среди 23 уполномоченных по охране труда из 9 республиканских организаций профсоюзов, которые вышли в третий финальный этап конкурса.

Также стоит отметить, что компания регулярно занимает призовые места в республиканском конкурсе «Лучшая организация условий и охраны труда». Все это говорит о совместной конструктивной работе профсоюзных активистов и специалистов по охране труда, а также об эффективном менеджменте в области устойчивого развития компании.

