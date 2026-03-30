Новая Зеландия выразила готовность закупать переработанные нефтепродукты из РФ
Правительство Новой Зеландии не против импорта нефтепродуктов российского происхождения, если они переработаны в другом месте, сообщил газете The New Zealand Herald (NZ Herald) новозеландский министр по ресурсам Шейн Джонс.
Министр по ресурсам Новой Зеландии Шейн Джонс
Фото: Charlotte Graham-McLay / AP
Господин Джонс не ответил на вопрос издания, готово ли правительство публично одобрить закупку топлива российского происхождения, однако заявил, что Новая Зеландия не рассматривает топливо, переработанное в других странах, как российское.
В ноябре 2025 года издание 1News сообщило, что компания Z Energy импортировала топливо из российской нефти на сумму около $100 млн, использовав такую лазейку в местном санкционном законодательстве. В соответствии с ним импорт российских энергоносителей в Новую Зеландию запрещен, однако это не распространяется на топливо и другие продукты, переработанные в других странах. Действия компании вызвали скандал в стране и требования закрыть такую лазейку.