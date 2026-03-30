Новая Зеландия выразила готовность закупать переработанные нефтепродукты из РФ

Правительство Новой Зеландии не против импорта нефтепродуктов российского происхождения, если они переработаны в другом месте, сообщил газете The New Zealand Herald (NZ Herald) новозеландский министр по ресурсам Шейн Джонс.

Министр по ресурсам Новой Зеландии Шейн Джонс

Фото: Charlotte Graham-McLay / AP Министр по ресурсам Новой Зеландии Шейн Джонс

Господин Джонс не ответил на вопрос издания, готово ли правительство публично одобрить закупку топлива российского происхождения, однако заявил, что Новая Зеландия не рассматривает топливо, переработанное в других странах, как российское.

В ноябре 2025 года издание 1News сообщило, что компания Z Energy импортировала топливо из российской нефти на сумму около $100 млн, использовав такую лазейку в местном санкционном законодательстве. В соответствии с ним импорт российских энергоносителей в Новую Зеландию запрещен, однако это не распространяется на топливо и другие продукты, переработанные в других странах. Действия компании вызвали скандал в стране и требования закрыть такую лазейку.

Яна Рождественская