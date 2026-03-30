«Любое действие США на земле может ускорить рост цен»

Главная тема последних недель — это нефть. 30 марта фьючерс Brent стоит на отметке $116,33. И все больше признаков того, что ситуация в Персидском заливе будет обостряться, несмотря на заверения Дональда Трампа, который, конечно, очень противоречив: с одной стороны, он планирует наземную операцию, с другой стороны, говорит о том, что мирный процесс с иранскими представителями, непонятно какими, идет достаточно благоприятно. Цены на нефть на это не реагируют и идут вверх. Как в текущей ситуации вести себя инвесторам? На какие тренды обратить внимание? И что ждет глобальный фондовый рынок в случае эскалации конфликта на Ближнем Востоке? Об этом — в новом выпуске «Идеи на миллион».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов: Все ждут наземную операцию, и ключевой уровень для фьючерса Brent — $120 за баррель, прежде чем он может достичь максимумов 2008 года в $148-150. В банке Societe Generale прогнозируют среднюю цену на нефть в апреле на уровне $125 и фьючерс Brent — около $150. Любое действие США на земле в Персидском заливе может ускорить рост цен. Главная проблема — инфляция на мировом рынке. Доходности гособлигаций США растут (10-летние — 4,40%), важный уровень — 4,5%, после которого доходности могут подняться до 5%. Цены на облигации падают, доходности растут, что ухудшает конъюнктуру фондового рынка и экономики США, Европы и Японии. Японский ЦБ уже выразил обеспокоенность ростом цен на энергоносители и продукты. Если нефть достигнет $150 за баррель, последствия для фондового рынка и экономики западных стран будут серьезными.

Полная версия программы: