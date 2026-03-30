Китай запретит хоронить людей в квартирах

Китайские власти запретят хоронить умерших родственников в квартирах в многоэтажных домах, пишет Financial Times (FT). Ограничение вступит в силу с 31 марта. Как пишет издание, в Китае широкое распространение получили так называемые «квартиры для праха» — все чаще семьи решают захоронить прах своих родственников в купленной специально для этого квартире.

FT отмечает, что такая практика распространилась из-за старения населения и обвала цен на рынке недвижимости. Эти факторы привели к тому, что покупка квартиры в пустующем многоквартирном доме зачастую выгоднее приобретения участка на кладбище, цены на которые в городах растут. По подсчетам страховой компании SunLife (данные за 2020 год), Китай находится на втором месте в мире после Японии по дороговизне похорон — они в среднем обходятся в 37,4 тыс. юаней ($5,4 тыс.), что соответствует 45% от средней зарплаты за год.

FT цитирует доктора Калифорнийского университета в Ирвайне Синьи Ву, изучающую подобные практики в Китае: «Когда пространство теряет ценность как место для жизни, люди находят для него новую ценность. И для многих эта новая ценность состоит в хранении праха». По ее мнению, некоторые семьи продолжат так делать, несмотря на запрет, особенно это касается «семей с сильными клановыми ценностями или тех, кто владеет несколькими объектами недвижимости».

Яна Рождественская