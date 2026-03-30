В Самаре на ООПТ «Древостой дуба естественного происхождения» обнаружили рубку деревьев

В Самаре на территории особо охраняемой природной территории «Древостой дуба естественного происхождения» на одном из участков вдоль тропы инспекторы обнаружили точечную рубку 20 и 25 марта. Об этом сообщает минприроды Самарской области.

По информации ведомства, лиц, которые осуществляли вырубку, на месте не обнаружили. Министерство направило запрос в полицию для установления нарушителей. Запрос также направлен в департамент городского хозяйства Самары для расчета вреда с повышающим коэффициентом, так как деревья расположены на особо охраняемой природной территории регионального значения.

Рубка на территории «Древостоя дуба естественного происхождения» является нарушением лесного законодательства, федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» и положения самого памятника природы. Ответственность предусмотрена ст. 8.39 КоАП РФ (нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях). Санкция статьи предусматривает штраф с конфискацией орудий совершения правонарушения и продукции незаконного природопользования или без таковой. Для граждан штраф предусмотрен в размере от 3 до 4 тыс. руб., для должностных лиц — от 15 до 20 тыс. руб., для юридических лиц — от 300 до 500 тыс. руб.

Руфия Кутляева