Кемперы на колесах разобрали до лета

Клиентов больше, чем трейлеров: спрос на аренду автодомов в этом сезоне вырос на 15%, рассказали “Ъ FM” представители отрасли. Сложнее всего найти свободный кемпер на июнь-июль.

Более 40% россиян путешествуют по стране на машинах. В этом году цифра может вырасти и до 60%, не исключают аналитики. Трейлер — еще один вариант для отпуска, который помогает сэкономить на гостинице и не переживать из-за внезапной отмены рейса. В России насчитывается 25 тыс. автодомов, включая жилые прицепы. Большую часть из них сдают в аренду. Европейский парк, для сравнения, — 5,5 млн.

Развитие отрасли в том числе тормозит отсутствие инфраструктуры, отмечают собеседники “Ъ FM”. Кемпинговых стоянок на всю страну — не больше 50. Хотя на турмаршрутах таких точек порядка 1,5 тыс., но это скорее парковки при гостиницах, ресторанах и территории турбаз. Несмотря на сложности, спрос на аренду растет. На лето трейлеры начали бронировать еще осенью, говорит генеральный директор Touring Cars Максим Мигунов:

«С учетом того, что спрос растет, техники в сезон не хватает. Люди хотят зафиксировать бюджет, но подозревают, что он непредсказуемый. А мы вынуждены корректировать тарифы. Сейчас снять трейлер можно за 20-25 тыс. руб. в день. Из Москвы машины берут в Калужскую область, Никола-Ленивец. Морской отдых — на первом месте. Чуть меньше ездят на Алтай прямо из столицы. Были случаи, когда туристы доезжали до Байкала».

Раньше автодома можно было арендовать в Москве или Петербурге. Сейчас операторы открыли филиалы на Кавказе, на Алтае — можно проехаться по Чуйскому тракту; а из Мурманска на трейлере есть возможность приехать на Кольский полуостров, искупаться в Северном Ледовитом океане, увидеть китов. Можно арендовать не только самоходные дома, вмещающие шесть человек, но и жилой автоприцеп. У частников цена — от 5 тыс. руб. в сутки. Главная проблема даже не найти кемпер или стоянку, а страховка, замечает вице-президент Ассоциации автомототуризма и караванинга Денис Манько:

«У нас ни одна страховая компания не оформляет КАСКО на автодома. Нет единой методики, как их оценивать и как потом считать ущерб. С точки зрения развития бизнеса, это ограничивающий фактор, потому что сужается круг потенциальных клиентов. Когда арендуешь транспортное средство, действует лишь ОСАГО, и компании, которые отдают авто в аренду, вынуждены брать страховой депозит от 200 тыс. до 300 тыс. руб. Деньги блокируют на карте. Если вы попали в ДТП или не заметили, например, что едете в высотный знак, весь ущерб покрывается за ваш счет».

Б/у кемперы и прицепы под заказ привозят из Европы. Купить их можно от 6,5 млн руб. за трехлетку. А вот в России автодома стали делать реже: пропали шасси, которые раньше закупали в ЕС. Да и клиенты стали искать более бюджетные варианты, делится генеральный директор группы компаний «Автокемпер пром» Юрий Елашкин:

«В России стали делать самые дешевые автодома, и заказы на них оформлены до конца лета. Совершенно пустой жилой прицеп стоит 300 тыс. руб. Либо покупатель самостоятельно приобретает мебель, либо делает ее своими руками. Есть еще одна засада, которая всех нас стережет: китайский автопром. Если он придет на российский рынок, то сразу нас снесет».

Количество локальных игроков падает. Сейчас на рынке не больше 100 компаний, которые делают хотя бы минимальную серию кемперов, делятся собеседники “Ъ FM”. Автодом отечественной сборки на базе Niva или «УАЗ-Патриот» стоит от 5 млн руб., средняя цена жилого прицепа — 2 млн руб.

Аэлита Курмукова