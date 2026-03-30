Желания уйдут с молотка

Марафоны желаний Елены Блиновской выставлены на продажу. Речь идет о восьми товарных знаках. Изначально о продаже сообщил Telegram-канал Mash. По его информации, вырученные деньги пойдут на оплату долгов Блиновской перед налоговой и кредиторами.

Получить миллиард, купить новый Rolls-Royce или встретить любовь всей жизни. Кардинально изменить судьбу Елена Блиновская предлагала с помощью медитаций, визуализации и уборки. Стоимость ее курсов варьировалась от 4,5 тыс. до 300 тыс. руб. С момента, как суд признал ее виновной в отмывании средств и уклонении от уплаты налогов, миновал год. Но Блиновская до сих пор не погасила долг перед налоговой службой. Однако главная задолженность — по кредиту. По информации Mash, она составляет 269 млн руб. Как следует из документа Федерального реестра юридически значимых сведений, с которым ознакомился “Ъ FM”, на торги выставлено восемь товарных знаков. Но будут ли они интересны кому-то с учетом токсичности бренда — большой вопрос, говорит директор по стратегии и развитию агентства Depot Фархад Кучкаров:

«Бренды, созданные конкретными личностями и сильно на них завязанные, как правило, с уходом владельцев сильно теряют аудиторию, силу и лояльность, а также коммерческую привлекательность. Цена таких брендов, как "Марафон желаний", напрямую зависит от абонентской базы, с которой ты ее покупаешь. В связи с медийным шумом, наверняка, большая часть клиентов перестали быть подписчиками. Эти цифры сильно теряются и напрямую влияют на стоимость бренда. Поэтому слишком дорого за него не выручишь».

Какое состояние марафоны принесли отбывающей тюремный срок, доподлинно неизвестно. Следствие утверждало, что только с 2019-го по 2021-й ее выручка превысила 4 млрд руб. Как следует из данных Федресурса, определить рыночную стоимость товарных знаков еще предстоит. Директор Блиновской отказалась от комментариев. Управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов сомневается, что за бренд королевы марафонов можно выручить приличную сумму. По его словам, сам финансовый управляющий, который организовывает продажу, вероятно, не питает иллюзий:

«Были прецеденты, даже в моей практике, когда бренды продавались в рамках торгов, но за копейки. Потому что сама процедура очень роняет ценность. Тут скорее вопрос требований к деятельности арбитражного управляющего. Он должен предпринимать меры к реализации имущества и удовлетворению требований кредиторов. Если он этого не сделает, его могут привлечь к ответственности и взыскать убытки».

Судьба Елены Блиновской — это история взлета и падения. Ей даже удалось получить от Фонда кино 90 млн руб. на безвозвратной основе на производство собственного фильма с предсказуемым названием «Марафон желаний». По сути, картина с Аглаей Тарасовой в главной роли рекламировала эти тренинги. Что касается бренда, то высока вероятность, что коуч сама постарается выкупить права обратно через третьих лиц, допускает управляющий партнер Коллегии медиа-юристов Федор Кравченко:

«Некоторые товарные знаки не нужны буквально никому. Тогда покупателем выступает аффилированное с самим должником лицо. Я вполне допускаю, что какая-то компания, близкая к блогеру, выступит покупателем, чтобы продолжать вести бизнес. И если других претендентов не будет, то им удастся купить его за минимальную цену».

Если верить методу Елены Блиновской, начинать важные финансовые предприятия можно только в фазу молодой луны. Например, она рекомендовала покупать марафон желаний именно в это время. Возможно, к совету прислушались и офицеры Федеральной налоговой службы. Сообщение о продаже товарных знаков появилось спустя всего пять дней после новолуния.

Александр Рассохин, Николай Малышев