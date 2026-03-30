В Удмуртии закрыли движение по мосту к Гуляево, организован подвоз продуктов

В Вавожском районе Удмуртии произошло частичное подтопление низководного моста через реку Вала. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии, движение по мосту закрыто.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Мост через реку Вала соединяет дороги между деревнями Новое Водзимонье и Гуляево. Объезд длиной в 37 км ко второму поселению организован через села Вавож и Нюрдор-Котья, железнодорожную станцию Гуляевская.

«Движение автотранспорта по Гуляевскому мосту запрещено для предотвращения несчастных случаев. Уровень воды над мостом составляет 15 см»,— написал во «ВКонтакте» глава Вавожского района Сергей Зорин.

По его словам, установлен график подвоза продуктов в Гуляево, учащиеся переведены на дистант. «Угрозы подтопления деревни нет»,— подчеркнул руководитель муниципалитета.

Местные жители под постом главы района указывают, что уже несколько лет нет возможности проехать по объездной на легковом автомобиле. «Согласен, в объезд на легковой машине можно проехать лишь в сухую погоду»,— ответил господин Зорин. Он добавил, что в пятницу альтернативная дорога была расчищена, в воскресенье легковые автомобили перегнали на противоположный берег от Гуляево.